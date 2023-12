Al via il Centro Assistenza e Urgenza (CAU) di Fidenza all'Ospedale di Vaio

Ha aperto giovedì, 28 dicembre, il Centro assistenza e urgenza (CAU) di Fidenza, la nuova struttura per i problemi di salute urgenti e non gravi della popolazione del distretto, attivata nel complesso sanitario dell’Ospedale di Vaio.

Con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio qualificato in tempi brevi, il CAU di Fidenza è operativo con accesso diretto sette giorni su sette sulle 24 ore, e in questa prima fase di avvio l’ingresso è lo stesso del Pronto soccorso (PS) di Vaio in via don Tincati 5. Quello di Fidenza è il secondo Centro di assistenza e urgenza della provincia dopo l’attivazione del CAU di Parma il 19 dicembre scorso al PS Maggiore. Dall’apertura fino a metà pomeriggio, sono stati 14 i pazienti seguiti dal Centro assistenza e urgenza di Fidenza.

Insieme al commissario straordinario dell’Azienda Usl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Massimo Fabi, all’avvio del nuovo CAU erano presenti oggi il sindaco di Fidenza Andrea Massari, il vicesindaco Davide Malvisi, l’assessora alle Politiche sociali Alessia Frangipane, il subcommissario sanitario dell’Azienda Usl Pietro Pellegrini, il direttore del Distretto di Fidenza Andrea Deolmi, il direttore del Pronto soccorso di Vaio Roberto Fiorini, il medico di direzione di Presidio Francesca Spagnoli, la dirigente delle Professioni sanitarie dell’ospedale Monica Abbatiello e la coordinatrice Caterina Ferri.

L’attuale sede del Centro è temporanea perché sono in corso di ultimazione i lavori di adeguamento della sede definitiva adiacente al PS, per consentire al CAU di Fidenza di avere a breve un ingresso dedicato. I cittadini che si rivolgono al nuovo servizio trovano personale medico ed infermieristico appositamente formato per una presa in carico veloce ed appropriata, in modo da indirizzare solo i casi più gravi al Pronto soccorso.

Nel nuovo anno entreranno in funzione anche il CAU di Fornovo (il 15 gennaio) e quello di Langhirano (il 18). Con l'apertura dei CAU, l'offerta già significativa di strutture sanitarie del territorio provinciale si arricchisce così di nuovi servizi. Tra questi, si ricorda che i medici di medicina generale sono il primo riferimento per i bisogni di salute, anche urgenti ma non gravi, della popolazione. Invece per le emergenze-urgenze sanitarie, cioè quando è a rischio la vita e l’incolumità della persona, è necessario chiamare il 118 o rivolgersi al Pronto soccorso.

COS’E’ IL CAU

E’ il nuovo servizio di potenziamento della sanità territoriale previsto dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato nell’ambito della più ampia riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza regionale.

L'accesso ai CAU è diretto, non occorrono la prenotazione o la richiesta del medico e la valutazione all’ambulatorio avverrà mediante un’équipe multiprofessionale costituita da un medico e un infermiere. La visita medica eseguita al CAU e gli esami del sangue (profilo base) sono gratuiti per i cittadini residenti in Emilia-Romagna, mentre le visite specialistiche differibili, gli esami strumentali come radiografie e gli esami del sangue che implicano un'analisi più complessa, prevedono il pagamento del ticket. Per i cittadini non residenti in Emilia-Romagna, che non abbiano fatto la scelta, anche provvisoria, di un medico iscritto negli elenchi in ambito regionale, è previsto il pagamento di 20 euro anche per la visita ambulatoriale eseguita al CAU.