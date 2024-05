Al via il processo partecipativo per l’eliminazione delle Barriere architettoniche

Prosegue il percorso di elaborazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – PEBA, già affidato dall’Amministrazione Comunale e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Nei giorni scorsi, si è svolto l’incontro con Assessori, tecnici facenti parte del Gruppo di Lavoro Comunale e Associazioni del territorio per dare il via al percorso partecipativo di individuazione degli interventi.

L’incontro, coordinato dagli Assessori Ettore Brianti e Francesco De Vanna, ha visto la partecipazione di numerose associazioni, fra cui: ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), Fondazione Trustee, Associazione Familiari e amici centro Lubiana, ENS (Ente Nazionale Sordi), UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti),

Cooperativa sociale i Girasoli, ParmAccessibile e la Commissione Giovani Parma Capitale Europea dei Giovani 2027.

Molti i punti emersi nel corso del confronto, fra cui la necessità di intervento sugli edifici privati ad uso commerciale. Sul fronte pubblico, mentre gli edifici hanno una buona accessibilità, emerge la necessità di intervenire sulle sale convegni, in particolar modo sui palchi. Di sicuro interesse anche la proposta di implementazione del sistema LETIsmart, un sistema che utilizza radiofari installati in vari punti della città, come fermate degli autobus, attraversamenti pedonali e farmacie, per guidare le persone non vedenti o ipovedenti attraverso segnali sonori emessi dai radiofari. Infine, è stata sollevata la richiesta di integrare l'app "Comunichiamo" con una sezione dedicata alle segnalazioni delle barriere architettoniche in città. Altri suggerimenti emersi durante la discussione includono la possibilità di creare riproduzioni tattili delle principali opere d'arte e di fornire audio-descrizioni degli oggetti nelle mostre ed esposizioni.

Il PEBA, che ha come obiettivo il rilevamento, la progettazione e pianificazione di interventi per rendere la città sempre più accessibile per i cittadini, senza distinzione di genere, età, stato di salute, cultura, etnia, ceto e classe di appartenenza, coinvolge attivamente numerosi settori del Comune, fra cui: Sociale, Opere Pubbliche, Pianificazione e Sviluppo del territorio, Cultura e Turismo, Attività Produttive e Edilizia, Mobilità e Trasporti, Cittadinanza Attiva, Transizione Digitale, Patrimonio e Facility Management.