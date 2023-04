Al via il weekend della vista del Lions Day

Il Lions Day, dopo una pausa dovuta alla pandemia, tornerà sabato 15 e domenica 16 aprile, dalle 9.30 alle 18.30 in Piazza Garibaldi con l’atteso “Weekend della vista”. L'iniziativa promossa dai Lions di Parma in collaborazione con Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Università di Parma, Croce Rossa e con il sostegno del Comune di Parma è stato presentata in mattinata in conferenza stampa. A illustrarne il programma sono stati l’Assessora ad Associazionismo e Rapporti con Terzo Settore del Comune di Parma Daria Jacopozzi, la presidente del Lions Club Farnese Elisabetta Nasuti, e il Governatore del Distretto Lions 108 tb Cristian Bertolini i soci Stefano Benassi e Stefano Gandolfi, e Lina Sorrentino officer del distretto Lions 108 tb. Il Lions Club International celebra ogni anno in aprile il "Lions Day", una giornata in cui tutti i Lions club organizzano eventi per far conoscere l'associazione attraverso attività di volontariato e service. Quest'anno, dopo la sospensione per il Covid, 10 Lions Club di Parma e provincia hanno collaborato per organizzare nel Lions Day, l’atteso l'evento "Weekend della vista", due intere giornate in cui si offrono alla cittadinanza visite oculistiche gratuite a bambini e adulti. “Abbiamo sostenuto e siamo grati ai Lion per il ritorno di un’iniziativa di screening e prevenzione gratuita che potrà sostenere realtà di fragilità sociale e sanitaria che possono impattare anche sulla qualità di apprendimento dei più piccoli” ha detto Daria Jacopozzi “Sarà anche un’occasione in cui Parma esprimerà una rete di associazioni e di volontariato in maniera straordinaria come sa fare”. In oltre cento anni di vita, il Lions Club International ha sempre fatto campagne di prevenzione di alcune malattie, in particolare quelle che possono colpire la vista. Il Weekend della vista si rivolge in particolare ai bambini e ai ragazzi in età scolare per i quali spesso non si fa tempestivamente una diagnosi di problematiche alla vista con la conseguente ricaduta sul rendimento scolastico. “Il Lions Day è un’iniziativa nazionale con cui i Lions si presentano alle rispettive comunità. Siamo orgogliosi dei club della città e della provincia che hanno scommesso su questo progetto che sostiene la vista, il senso più importante, anche per i bambini e per il loro percorso scolastico”. Ha voluto sottolineare il Governatore Bertolini. Visto l'enorme successo di pubblico delle precedenti edizioni, si svilupperà l'evento in due giorni ampliando anche gli spazi per l'accoglienza occupando l'area della piazza adiacente ai Portici del Grano. “Oltre un migliaio di persone hanno avuto accesso all’iniziativa nelle scorse edizioni” ha voluto ricordare Stefano Gandolfi “quindi un impatto non banale sulla cittadinanza che viene offerto su basi volontaria dal personale delle nostre strutture e sono particolarmente orgoglioso di confermare la piena partecipazione degli iscritti alle scuole di specialità. In collaborazione con la Croce Rossa Italiana saranno allestiti in piazza Garibaldi 5 gazebo che ospiteranno le apparecchiature professionali per il controllo della vista fornite da Federottica, con il presidente Gianni Allodi, e dalla Clinica Oculistica dell'Ospedale Maggiore di Parma con il direttore Prof. Stefano Gandolfi. Ortottisti e oculisti riceveranno hai gazebo i visitatori dalle 9.30 alle 18.30. Nella sola giornata di domenica, dalle 9.30 alle 13, il Lions Club Maria Luigia, presieduto da Lorenza Beltrami, proporrà lo screening gratuito della glicemia per la prevenzione del diabete in collaborazione con Medical Parma srl e come ha sottolineato la dott.ssa Elisabetta Spadini per eseguirlo sarà necessario presentarsi digiuni. Nei gazebo si troveranno anche i contenitori per la raccolta degli occhiali usati che verranno sistemati e igienizzati e poi distribuiti a chi non ha la possibilità di acquistarli. Di questo service è officer distrettuale il socio Graziano Martini. Durante tutta la manifestazione sarà promossa anche una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana.