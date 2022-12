Al via la 12esima edizione di Masterchef Italia: in Masterclass anche un alunno dell'Università di Parma

Comincia il lungo viaggio di MasterChef Italia e domani, giovedì 29 dicembre su Sky e in streaming su NOW, tra i 20 aspiranti chef che compongono la Masterclass, ci sarà anche un po' di Parma. Assieme ai compagni, lo studente della facoltà di Scienze Gastronomiche dell'Ateneo della città, Nicola Longanesi, affronterà le prime prove di questa stagione, col sogno di diventare il dodicesimo MasterChef italiano. A giudicarli, il trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che sin dai primi istanti mostreranno ai concorrenti di quest’anno, nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, che in una gara tesissima e piena di insidie come questa non bisogna mai dare nulla per scontato.

A MasterChef Italia Nicola Longanesi cerca letteralmente il suo riscatto: da sempre appassionato di cucina, quando aveva 12 anni ha partecipato alla seconda edizione di Junior MasterChef dove è stato eliminato in semifinale, nel tentativo di replicare un piatto dello Chef Barbieri. Dopo l’eliminazione non ha più smesso di cucinare, ora vuole dimostrare a se stesso di poter arrivare all’agognata finale, ma non solo: MasterChef Italia rappresenta per lui anche un nuovo stimolo di cui sente di avere bisogno in questo momento della sua vita. I genitori, la sorella maggiore e lo zio sono di gran supporto per lui e lo sostengono nella sua passione per la cucina. Nato e cresciuto in provincia di Ravenna, ora vive a Parma e studia Scienze Gastronomiche. Ha la fidanzata ma la vede poco perché vive a Londra per studio. In cucina ha sperimentato diverse tecniche come le arie e la gelificazione. Si definisce molto legato alla tradizione, gli piace studiarla per poi poterla reinventare. Sogna di lavorare nella gastronomia nell’ambito del giornalismo o della ricerca.