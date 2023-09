Al via la 16^ edizione di "All'Ospedale... di Corsa"

Il primo ottobre 2023, si terrà la 16^ edizione di "All'Ospedale... di Corsa", un evento speciale che unisce famiglie, operatori sanitari, associazioni, volontari e la cittadinanza in una camminata non competitiva. Questa manifestazione è un simbolo di solidarietà e sostegno per i giovani pazienti nel loro percorso di cura, e in ricordo delle corse quotidiane fatte in ospedale. Con l'edizione 2023, l'Ospedale dei Bambini torna ad essere la meta della camminata. I partecipanti partiranno dal Circolo Toscanini di Via Emilia Ovest, con ritrovo alle 8.45, e percorreranno un totale di circa 8 km di vie periferiche per raggiungere l'Ospedale dei Bambini. Là, come da tradizione, saranno accolti dai volontari di Giocamico e Noi per Loro, oltre ai rappresentanti delle istituzioni sanitarie. Il percorso sarà segnalato lungo tutto il tragitto dai volontari di Kinomana e dal Running Team della polisportiva Torrile, garantendo così la sicurezza e l'orientamento dei partecipanti. "All'Ospedale... di Corsa" continua a simboleggiare l'importanza dell'unione tra la comunità e gli operatori sanitari nella cura e nel supporto dei giovani pazienti. Questo evento speciale rafforza il legame tra ospedale e città, trasformando l'ospedale in un luogo di incontro e socializzazione, proprio come una piazza.