Al via la Settimana mondiale dell’allattamento materno: decine di iniziative e flash mob

Per promuovere il latte materno, torna l’evento promosso in città e nei comuni parmensi da Aziende sanitarie, Enti locali e Associazioni di volontariato

Promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento al seno sono gli obiettivi della SAM 2021, la Settimana mondiale dell’allattamento al seno, evento internazionale che anche quest’anno si celebra a Parma e provincia con un ricco calendario di eventi dal 22 settembre al 9 ottobre, organizzati dalle due Aziende sanitarie, Enti locali e Associazioni di volontariato. Il titolo dell’edizione 2021 è “Proteggere l’allattamento, una responsabilità da condividere”, per sottolineare l'importanza dell’allattamento al seno per la sopravvivenza umana, per la salute e il benessere delle donne e dei loro piccoli.

Incontri, letture, mostre, spettacoli: ogni iniziativa ricorda che l’allattamento è nutrire, curare, amare il proprio bambino. E per sostenere con ancor più forza le madri che allattano al seno, sono previsti flash mob di mamme e bebé il 2 ottobre a Parma in piazza Garibaldi dalle 10 alle 12 e a Fidenza dalle 16 alle 18 alla piazzetta delle rose dell’Ospedale di Vaio, a Collecchio il 6 ottobre dalle 14,30 alle 16,30 (per aderire, è sufficiente indossare una maglietta bianca).

“Come Aziende sanitarie – precisano Romana Bacchi ed Ettore Brianti, direttori sanitari rispettivamente di Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - celebriamo questa settimana con tanti eventi a Parma e provincia organizzati dai nostri professionisti sempre impegnati non solo sul fronte della cura e dell’assistenza, ma anche su quello della sensibilizzazione, della prevenzione e della comunicazione con la cittadinanza. Con queste iniziative vogliamo promuovere la diffusione della cultura sul latte materno e come ogni anno lo facciamo anche con un flash mobin piazza. Un’iniziativa a carattere regionale in cui le mamme, i papà, i medici, le ostetriche e gli operatori del Maggiore e dell’Ausl ricorderanno a tutti che l’allattamento al seno è determinante per la salute e per il benessere delle donne e dei bambini”.

"L'iniziativa torna in Piazza Garibaldi per portare l'allattamento al centro della città. L'argomento di quest'anno, che invita a condividere la responsabilità di proteggere l'allattamento, racconta bene quello che facciamo insieme come Enti e Associazioni di volontariato a sostegno dei neogenitori in un momento così speciale della vita di famiglia", ha sottolineato l'assessora alla Sanità del Comune di Parma, Nicoletta Paci.

Le iniziative sono patrocinate da tutti i Comuni della pro­vincia di Parma e dall’Università degli studi di Parma. Sono organizzate dall’Azienda Usl, per le quali il coordinamento è stato curato dalla dr.ssa Carla Verrotti, direttore dell’U.O. Salute donna, e dal dr.Lorenzo Barusi, direttore dell’U.O. di Ostetricia-ginecologia dell’Ospedale di Vaio e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con le strutture di Neonatologia e Ostetricia e Ginecologia dirette rispettivamente dalla prof.ssa Serafina Perrone e dal prof. Tullio Ghi,in collaborazione con l’Ordine interpro­vinciale delle Ostetriche di Parma e Piacenza, ASP Di­stretto di Fidenza, Pedemontana Sociale e le Associazioni di volontariato: Futura ODV, Centro di Aiuto alla Vita, Colibrì, Fa­miglia Più, Progetto Laboratori Famiglia-Generare Comu­nità, LiberaMente, Culturalmente, Compagnia In...Stabile, MAM beyondborders, Compagnia teatro di Mezzo, Coo­perativa Sociale Emc2 Onlus.

LA SAM ’21 AL MAGGIORE

Al Maggiore, durante tutta la settimana, i reparti di Neonatologia e Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria promuovono counselling gratuiti volti a sensibilizzare tutte le mamme ricoverate sul tema dell'accudimento e dell’allattamento al seno. Dall’1 ottobre nell’atrio dell’Ospedale dei Bambini sarà presente la mostra temporanea “Latte a catinelle” con le risposte alle domande più frequenti poste dalle neomamme, allo scopo di sottolineare gli importanti vantaggi del latte materno. Professionisti e operatori parteciperanno al flash mob del 2 ottobre, dalle 10 alle 12 in Piazza Garibaldi, dove per l'occasione sarà esposta la tesi della studentessa dell’Università di Parma, laureanda in Ostetricia, sul tema della promozione e sostegno dell'allattamento al seno delle mamme che hanno i bambini ricoverati in Neonatologia. Inoltre, per sensibilizzare i cittadini sul tema della settimana, come ogni anno, sulla parete del padiglione ex Pediatria di via Abbeveratoia sarà proiettato il quadro della mamma che allatta.

GLI EVENTI

Il programma completo degli eventi è disponibile nei siti www.ausl.pr.it; www.ao.pr.it; www.saperidoc.it; www.comune.parma.it/percorsonascita; salute.regione.emilia-romagna.it, oppure su Facebook @auslparma; @associazionefuturaparma

A PARMA

22 settembre dalle 9 alle 12

Parma - Villa Ester via Costituente, 15

Laboratorio creativo per mamme, organizzato dal Centro Aiuto alla Vita "Il mio latte, il tuo latte - aspetti comuni e particolarità dell'allattamento nel mondo".

Per info e iscrizione 0521-233566

cavparma.progetto@gmail.com

29 settembre dalle 16.30 alle 18.30

Parma - Laboratorio Famiglia Oltretorrente

Vicolo Grossardi, 4

Lettura e laboratorio espressivo per genitori e bambini “Raccontare ai fratelli maggiori l'allatta­mento con parole e immagini".

Per info e iscrizione laboratorifamiglia@gmail.com

1 ottobredalle 8.30 alle 12.30

Parma - Lostello Cittadella

Incontro “Dimissione appropriata tra passato, presente e futuro”. Dalle 8.30 alle 10.30 riservato agli addetti ai lavori. Iscrizioni a mvicari@ausl.pr.it Dalle 11 alle 12.30 incontro aperto alle mamme.

2 ottobre dalle 10 alle 12

Parma - Piazza Garibaldi

Flashmob “L’allattamento al seno, una respon­sabilità da condividere”. Esposizione delle opere realizzate dai laboratori creativi ed esposizione tesi sulla promozione dell’allattamento al seno alle mamme con bimbi ricoverati in Neonatologia.

Intervento “Allattare nei paesi in guerra” a cura di Ludovica Tosolini, ostetrica MAM beyond borders odv. Sketch sull’allattamento a cura di Compagnia teatro di Mezzo.

6 e 8 ottobre dalle 14.30 alle 16

Parma - Casa della Salute per il bambino e l’ado­lescente, Pediatria di Comunità, Viale Fratti, 32/1a - Letture per bambini in appuntamento per le vaccina­zioni a cura dell’Associazione Compagnia In…Stabile, in collaborazione con la Biblioteca Alice.

6 ottobre dalle 10.30

Parma - Cittadella

"Latte a passeggio": passeggiata con le mamme volontarie dell'Associazione Futura per mamme in attesa e neomamme. Ritrovo all’ingresso di via Pizzi.

Info: futura.incontri@gmail.com

NEL DISTRETTO DI FIDENZA

1 ottobredalle 11.30 alle 12.30

Salsomaggiore Terme - Casa della Salute Ausl Parma

Via Lungoparco Mazzini, 17

Inaugurazione dell’ambulatorio allattamento.

2 ottobre dalle 16 alle 18

Ospedale di Vaio - Piazzetta delle Rose

Flashmob “L’allattamento al seno, una responsabili­tà da condividere”, con giochi e letture a tema. All’in­gresso dell’Ospedale mostra fotografica allestita dai reparti di Ginecologia e Ostetricia e Pediatria.

8 ottobre dalle 12 alle 13

Noceto - Casa della Salute

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 30

Inaugurazione dell’ambulatorio allattamento e letture tematiche.

8 ottobrealle 20.30

Incontro on line "Pillole di latte” per i farmacisti

NEL DISTRETTO SUD-EST

2 ottobre dalle 10 12 12

Sala Baganza - Centro per le Famiglie

Via Vittorio Emanuele II, 36

Incontro pubblico "Genitori al centro".

4 ottobre dalle 10 alle 12

Monticelli Terme - Biblioteca Via Marconi, 13

Letture tematiche con neogenitori.

6 ottobre dalle 10 alle 12

Lesignano de’ Bagni

Palazzo Ex Terme viale delle Terme

Letture tematiche con neogenitori.

6 ottobre dalle 14.30 alle 16.30

Collecchio - Piazza della Repubblica

Flashmob “Proteggere l’allattamento, una respon-sabilità da condividere” con ritrovo alle 14.30. Lettura narrativa in memoria di Lola, levatrice condotta di Collecchio. Segue una camminata alla Casa della Salute per l'inaugurazione dell’angolo allattamento. Alle 16.30 consegna del gadget realizzato dagli ospiti dei Centri Diurni dell'Azienda Pedemontana Sociale.

7 ottobre dalle 10 alle 12

Sala Baganza - Centro per le Famiglie

Via Vittorio Emanuele II, 36

Incontro pubblico "Mamme al centro”.

9 ottobre dalle 10 alle 12

Traversetolo - Biblioteca via F.lli Cantini, 8

Letture tematiche con neogenitori

Tutti gli eventi del Distretto Sud-Est, ad esclusione del Flashmob, sono a prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro per le famiglie:

e-mail famiglie@pedemontanasociale.pr.it

telefono 0521.331395.

NEL DISTRETTO VALLI TARO E CENO

5 ottobredalle 10 alle 12

Medesano - Casa della Salute

Piazza Rastelli, 2 - Incontro pubblico “Allattamento e responsabilità, condivisione con la rete”. Per iscriversi: 0525.300401

7 ottobredalle 10 alle 12

Borgotaro - Sala della biblioteca Manara

Piazza Manara - Incontro pubblico “Allattamento e responsabilità, condivisione con la rete”. Per iscriversi: 0525.970318.