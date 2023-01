Al via la XI edizione delle Giochiadi

A febbraio prenderà avvio l’undicesima edizione delle “Giochiadi”, l'evento sportivo pluridisciplinare, rivolto alle classi quinte delle Scuole Primarie di Parma e provincia, in regola con la certificazione medica di base. Saranno coinvolti oltre 2000 bambini, nelle 90 classi iscritte, che si sfideranno fra loro in giochi a squadra, staffette e percorsi misti prestabiliti.

La manifestazione, organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, Comitato di Parma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, è stata presentata stamattina dall'Assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi, dal Delegato Provinciale Coni Point Parma Prof. Antonio Bonetti e dal Fiduciario Coni Point Parma Prof. Mauro Bernardi.

L'Assessore Marco Bosi ha sottolineato come "questa iniziativa farà vivere a tantissimi ragazzi e ragazze di Parma un momento educativo all'interno del percorso scolastico, ma anche un momento di sport con un sapore diverso, vissuto con i compagni, senza gli eccessi che a volte appartengono alla pratica sportiva giovanile. Sempre più appaiono significative quelle soft skills che permettono di vivere, lavorare e competere serenamente rispettando regole e concorrenti: le Giochiadi sono un'occasione per viverlo".

Le Giochiadi hanno il patrocinio del Comune di Parma e di tutti i Comuni co-organizzatori delle tappe (Comuni di Parma, Sorbolo-Mezzani, Salsomaggiore Terme, San Secondo, Traversetolo, Collecchio, Langhirano e Noceto) dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale, dal CONI Point Parma e dal Liceo Bertolucci. Sponsor dell’iniziativa sono Sinapsi Group Srl, L’Isola d’Oro Srl e Ilger com Srl, ma sostenitori convinti ne sono anche il Panathlon Club e i Veterani dello Sport.

Mauro Bernardi ha dichiarato: "Si rinnova per tutti i bambini delle quinte elementari delle scuole di Parma e della sua provincia l'opportunità di fare giochi insieme, e nella veste di gioco della classe. Nel corso delle edizioni abbiamo visto che è questa la carta vincente delle Giochiadi. In una società individualistica ci diamo l'obiettivo di offrire un'esperienza che fa vivere il valore del noi e offrirla a tutti i livelli di abilità con attrezzature semplici che tutte le palestre possiedono con la progettazione e la preziosa presenza degli studenti del Liceo Sportivo A. Bertolucci".

Antonio Bonetti ha riassunto: "le evidenze scientifiche ci dicono che sempre più la performance scolastica va di pari passo alla performance sportiva: lo studente brillante è spesso anche un bravo sportivo. Le Giochiadi offrono un'efficace manifestazione di avviamento allo sport che usa come molla il divertimento".

L’evento è giunto all’undicesima edizione e, nelle passate edizioni, ha registrato un notevole successo di adesioni e di consensi; le “Giochiadi” sono un momento ludico in cui le classi si sfidano in giochi a squadra: infatti, la caratteristica principale della manifestazione è proprio quella di creare un circuito competitivo dove le squadre sono composte proprio dalle classi. La manifestazione prevede due fasi: una fase preliminare con le qualificazione e una fase finale, con la premiazione dei vincitori.

Fase 1 – Qualificazioni

Tutte le gare si terranno in orario scolastico, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Le classi verranno suddivise in gruppi di lavoro in modo tale che più ragazzi possano essere contemporaneamente coinvolti nelle prove. Saranno presenti sia Insegnanti di Educazione Fisica sia gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Bertolucci” ai quali spetterà il compito di gestire e valutare le varie prove; sarà presente un presidio medico in loco.

Calendario ufficiale:

lunedì 6 febbraio 2023, a Parma , al palasport “Palapadovani” (Ex IPSIA);

, al palasport “Palapadovani” (Ex IPSIA); lunedì 13 febbraio, a Sorbolo-Mezzani , al Palasport “Isakovic”;

, al Palasport “Isakovic”; lunedì 27 febbraio, a Salsomaggiore Terme , al Palazzetto dello Sport;

, al Palazzetto dello Sport; mercoledì 8 marzo, a San Secondo , al Palazzetto dello Sport;

, al Palazzetto dello Sport; lunedì 13 marzo, a Traversetolo , al Palasport Lido Valtermina;

, al Palasport Lido Valtermina; mercoledì 22 marzo, a Parma nel Palasport Del Bono;

nel Palasport Del Bono; lunedì 27 marzo, a Collecchio , al Palasport Leoni;

, al Palasport Leoni; venerdì 31 marzo, a Langhirano , al Palasport Ugolotti;

, al Palasport Ugolotti; lunedì 3 aprile, a Noceto, al Palasport “Sette Fratelli Cervi”.

Fase 2 - Gran finale

Lunedì 15 maggio 2023 si svolgerà la finale al Campo Scuola Atletica Leggera Lauro Grossi di Parma dalle 8.30 alle 12.30 e, al termine, seguirà la cerimonia di premiazione dei vincitori.