Al via “Mind Up!” - Impresa Pizzarotti in collaborazione con SDA Bocconi

Pizzarotti e SDA Bocconi hanno dato vita a Mind Up!, un percorso di sviluppo manageriale di altissimo livello che ha l’obiettivo di costruire la leadership del futuro e fornire gli strumenti per affrontare le sfide del processo di crescita e innovazione aziendale. Il programma si rivolge alle persone dell’azienda ad alto potenziale, coloro che supporteranno la crescita dell’Impresa Pizzarotti nei prossimi decenni e che ricoprono alcuni ruoli importanti in azienda. Insieme ai protagonisti di questo nuovo percorso, l’azienda vuole costruire uno stile e un linguaggio manageriale comune finalizzato alla costruzione del valore, sulle orme del Modello di Leadership adottato dall’azienda, basato su valori e competenze, in grado di sostenere il cambiamento e sviluppare una leadership orientata all'innovazione e al coinvolgimento delle persone.

Conoscere e affrontare le sfide dello scenario macroeconomico e competitivo, comprendere e governare le diverse dimensioni della sostenibilità delle performance aziendali, gestire le persone, le risorse e i processi di innovazione per garantire un duraturo vantaggio competitivo: sono alcuni dei temi che il programma affronta e che i/le futuri leader dovranno portare nel loro bagaglio culturale.

“Nell’ambito del processo di crescita e di rinnovamento aziendale - dichiara Michele Pizzarotti, vicepresidente dell’azienda - siamo felici di annunciare l’avvio di un nuovo percorso di sviluppo manageriale in collaborazione con SDA Bocconi School of Management, “Mind Up!”. Questo programma, destinato alle persone di potenziale in Pizzarotti, li aiuterà ad affrontare le sfide di domani fornendo competenze e conoscenze in diversi ambiti, dal management di processi e persone alla sostenibilità all’innovazione. Si tratta di un’importante e unica opportunità, che permetterà a loro e all’azienda di crescere e proiettarsi nel futuro, in un mondo in continuo cambiamento in cui sempre di più è necessario essere competitivi”.

“SDA Bocconi ha accolto con grande piacere la sfida di accompagnare Pizzarotti nel proprio percorso di crescita - dichiara Marco Morelli, Associate Professor of Practice di SDA Bocconi e Direttore Scientifico dell’iniziativa – disegnando un’esperienza di formazione che ruota attorno al concetto di valore nelle sue diverse prospettive di analisi e di gestione: il valore delle relazioni con gli stakeholder esterni, quello fondamentale generato nella gestione delle persone e delle relazioni tra esse, il valore generato attraverso i processi di innovazione organizzativa e di business”.