Turismo, è allarme carenza del personale anche a Parma: "La gente preferisce avere il weekend libero"

Parma si prepara ad accogliere un buon numero di turisti per la Pasqua. Da un lato c’è la speranza di poter confermare il trend positivo con cui si è chiuso il 2022, l’anno che in quanto a presenze turistiche in città ha fatto registrare i picchi delle stagioni pre covid; dall’altra c’è la paura di non poter rispondere adeguatamente per via di una problematica diffusa su scala nazionale che riguarda la mancanza di personale. Una situazione che preoccupa il comparto alberghiero e quello della ristorazione. Si teme una perdita del fatturato pari (se non superiore) al 20%.

“Non è una situazione semplice. Le aspettative sono quelle di una conferma delle presenze. È forte però il rischio anche a Parma e provincia - spiega a Parmatoday Emio Incerti, presidente di Federalberghi Parma - di rimanere con poco personale. Vedere una riduzione di servizi durante le festività non è mai una cosa bella. Manca personale, soprattutto nell’ambito della ristorazione. Ed è per quello che il 17 di aprile organizzeremo un Talent Day in collaborazione con Fipe al Santa Elisabetta in via Langhirano per individuare profili giusti che abbiano voglia di lavorare e testare le proprie qualità. Purtroppo il mondo del lavoro oggi è cambiato e c’è bisogno di gente che sappia essere dinamica in un contesto sempre in movimento. Spesso si sente dire che lo stipendio percepito è uno stipendio non adeguato, ma la gente si dimentica che parliamo di un contratto collettivo Nazionale di Lavoro siglato tra tutte le associazione. Non vedo perché debba essere considerata 'scarsa' una retribuzione che va dai 3 ai 5 mila euro al mese per un cuoco. Perché un cameriere che guadagna 1.800 euro al mese percepisce uno stipendio ‘scarso’? Che ci sia una sacca di evasione più o meno grande di 'lavoro nero' è chiaramente sotto gli occhi di tutti, ma è una problematica che non riguarda direttamente noi. La verità è che dopo il Covid c’è stato un cambiamento di mentalità nei giovani e nel modo di vedere il lavoro in generale. Prima si pensava a guadagnare il più possibile per risparmiare. Oggi si preferisce essere liberi al sabato e alla domenica, oppure non lavorare di sera. Quanta gente preferisce contratti a chiamata per non avere vincoli? Tanta nel nostro ambito. Il mondo del lavoro sta cambiando”.

“Sicuramente adesso inizia il periodo interessante - dice Cristiano Casa, presidente di Destinazione Turistica Emilia - nel quale dovrebbero aumentare. Il settore turistico di Parma e provincia è preparato ad affrontare il flusso di gente in arrivo in città. Abbiamo iniziato a lavorare per i primi mesi dell’anno che per noi generalmente sono mesi di bassa stagione. Mi aspetto un bel flusso anche per Pasqua e, soprattutto, spero che si dia continuità ai numeri dell’anno scorso. Su Parma, sulla città in particolare, abbiamo raggiunto i dati del 2019, considerando che i primi tre mesi del 2022 sono stati chiaramente segnati dalla pandemia. Abbiamo calcolato addirittura un +0,7% di presenze turistiche rispetto al 2019 che è un po’ l’anno da prendere in considerazione per quanto riguarda il comparto. Nello stesso tempo un po’ di timore c’è: il problema del personale è abbastanza generalizzato ma noi pensiamo che le nostre realtà siano in grado di accogliere in maniera più che buona un eventuale flusso di turisti. Su Parma, la capacità di accogliere non è stata ancora intaccata. Ormai i nostri operatori, tra musei, ristoranti e alberghi, sono in grado di rispondere in maniera sicura a quella che si spera possa essere davvero un’invasione”.