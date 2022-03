Strada Martinella, i residenti: "Pericolosa per i pedoni e in bici è un incubo, vogliamo la pista ciclabile"

"Percorro ogni giorno in auto strada Martinella per andare al lavoro da Parma ad Alberi, anche perchè in via Langhirano la situazione del traffico è sempre problematica: la strada non è sicura per pedoni e ciclisti. Manca ancora la pista ciclabile, più volte promessa". Continua il nostro viaggio tra le frazioni del Comune di Parma. I cittadini, anche in vista delle prossime elezioni comunali, tornano a focalizzare l'attenzione sui problemi endemici delle frazioni. Ad Alberi di Vigatto i cittadini pongono una serie di interrogativi all'attuale giunta comunale.

"Mi chiedo come mai questa zona della città non rientri nei piani di attenzone dell'amministrazione comunale: non è mai stato così. Ci sentiamo abbandonati: le auto passano ad altissima velocità in strada Martinella e nessuno fa niente. E' vero che ci sono i dissuasori ma le auto ci passano sopra con velocità ben oltre i 50 chilometri all'ora".

Oltre al problema della scarsa sicurezza delle strade per l'eccessiva velocità dei veicoli, comune ad altre zone come strada Cava a Corcagnano, c'è quello, anch'esso endemico, del trasporto pubblico. "Mancano servizi di trasporto pubblico frequenti che colleghino Parma alla frazione, per cui dobbiamo sempre prendere la macchina. Nonostante tutto siamo ancora poco collegati con la città: sono anni che facciamo questo tipo di richieste".

Il punto pista ciclabile è particolarmente a cuore dei residenti: "L'avevano promessa ma non l'hanno mai realizzata: su strada Martinella, per esempio, andare in bicicletta è un incubo e molto pericoloso. Però sarebbe bello dalla città poter raggiungere Alberi e farsi un giro in campagna, anche per esempio la domenica. Per come è messa la strada oggi è impossibile percorrere quel tratto in bicicletta".