Tragedia sfiorata in via Langhirano: albero cade e rompe il cancello di un'abitazione

Tragedia sfiorata in via Langhirano. Un albero è caduto a causa del forte vento e si abbattutto di fronte all'ingresso di un'abitazione. Il vento fortissimo che si è abbattutto negli ultimi giorni su Parma e provincia è stato la causa dell'episodio, che si è verificato nei pressi del ristorante Parma Rotta. L'incidente, che non ha avuto conseguenze per le persone ma ha provocato il danneggiamento del cancello di un'abitazione della zona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno transennato l'area ed hanno riportato la situazione alla normalità.