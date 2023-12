Albero di Natale, riparazioni in corso: aggiunti nuovi rami

Sono stati aggiunti nuovi rami all'abete sistemato in Piazza Garibaldi. L'albero di Natale, la cui accensione è prevista per venerdì 8 dicembre alle 17:30, ha subito in mattinata un'operazione di 'rinforzo' con i tecnici impegnati a rinfoltirne la chioma. Nei giorni scorsi era finito al centro di polemiche e qualcuno lo aveva simpaticamente soprannominato 'Spelacchio', in ricordo dell'abete che qualche anno fa era arrivato a Roma per il Natale. L'albero di Parma proviene dal Parco dell'Aveto, dai boschi del Monte Penna tra Liguria ed Emilia Romagna. Aveva subito danneggiamenti a causa del maltempo e il Comune di Parma aveva deciso di 'adottarlo' senza voler tagliare altri abeti, eleggendolo a simbolo del Natale 2023.