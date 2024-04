“Alberto Manzi. L’avventura di un maestro” all’Università

Si terrà lunedì 29 aprile alle 15 nell’Aula Magna del Polo didattico di via Del Prato dell’Università di Parma un incontro dedicato ad Alberto Manzi, il maestro d’Italia” che ha insegnato a leggere e scrivere dalla televisione con la trasmissione “Non è mai troppo tardi”.

A raccontarne la storia, attraverso la nuova edizione ampliata del suo libro “Alberto Manzi. L’avventura di un maestro”, sarà Roberto Farné. In dialogo con la docente dell’Università di Parma Mariangela Scarpini, l’autore ripercorrerà la vita di Alberto Manzi: ad esempio non tutti sanno che iniziò a insegnare nella scuola di un carcere minorile di Roma. L’incontro, organizzato dall’Unità di Educazione del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, si tiene in occasione del centenario della nascita del maestro scomparso nel 1997.