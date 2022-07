Provincia: il sindaco di Sala Baganza Aldo Spina consigliere al posto di Alessandro Tassi Carboni

Si è riunito ieri mattina il Consiglio Provinciale per formalizzare la decadenza dalla carica del Consigliere Provinciale Alessandro Tassi Carboni in seguito al rinnovo degli organi amministrativi del Comune di Parma del quale faceva parte. Si è provveduto quindi alla surroga e convalida del nuovo Consigliere, l'architetto

Aldo Spina. Spina, ha già ricoperto la carica di Consigliere Provinciale, dall’ottobre 2018 al dicembre 2021; con delega a Edilizia Scolastica e Programmazione. Attualmente è Sindaco nel Comune di Sala Baganza per il secondo mandato. Il presidente ha concluso ringraziando l’operato e l’impegno dell’ ex Consigliere Provinciale Tassi Carboni; dando e augurando infine il benvenuto al nuovo Consigliere Spina.