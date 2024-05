Alessandra Belledi: il ricordo delle docenti di Storia del Teatro

Le docenti di Storia del Teatro e dello Spettacolo, Francesca Bortoletti e Roberta Gandolfi ricordano Alessandra Belledi, prematuramente scomparsa all'età di 65 anni, a nome dell'Unità di Arte Musica e Spettacolo e il Dipartimento DUSIC, Università di Parma.

"Noi docenti dell'Unità di Arte, Musica e Spettacolo dell'Università di Parma, insieme ai colleghi e alle colleghe del Dipartimento di Discipline Umanistiche e delle Imprese Culturali, esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Alessandra Belledi, co-direttrice del Teatro delle Briciole dal 2006 al 2019. Con rigore e onestà, creatività intellettuale e organizzativa e operosa capacità di innovazione, Alessandra Belledi ha dato un contributo fondamentale nel disegnare i paesaggi e le traiettorie del teatro per l'infanzia e delle giovani generazioni, a livello nazionale e internazionale. Di tale intelligenza artistica e delle tante buone prassi messe in campo, tramite le posizioni da lei coperte presso le Briciole di Parma, presso la rete del Premio Scenario e con l'Associazione Micro-Macro e il suo Insolito Festival, noi docenti dell'Ateneo insieme ai nostri studenti abbiamo potuto giovare a Parma, attraverso numerose progettualità condivise nel corso degli anni, di volta in volta, con diverse nostre cattedre e corsi di studio. Con riconoscenza la salutiamo"