Una parmigiana tra le 10 migliori ricercatrici Under 35 d'Italia

È di Parma una dei 10 finalisti del Premio Nazionale GiovedìScienza, la competizione scientifica, realizzata da CentroScienza Onlus, che ogni anno dà visibilità al lavoro di giovani ricercatrici e ricercatori italiani che con la loro attività contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel nostro Paese.

Docente e ricercatrice presso l’Università di Parma, Alessia Ferrari si è distinta tra le 71 candidature pervenute per l’edizione 2024, con uno studio sull’applicazione di modelli numerici capaci di simulare il transito delle piene nei corsi d’acqua e l’evoluzione delle inondazioni.

Un progetto che Alessia Ferrari presenterà il 16 maggio presso l’Accademia delle Scienze di Torino, insieme agli altri ricercatori in finale, in poco più di 6 minuti, cercando di renderlo chiaro, diretto e alla portata di tutti.

A giudicare gli interventi una Giuria Tecnica, composta da 5 professionisti esperti della comunicazione scientifica, ed una Giuria Popolare, composta da 5 classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Per il vincitore è previsto un premio in denaro del valore di 5.000 euro e l’opportunità di raccontare la propria ricerca al pubblico di GiovedìScienza con una conferenza dedicata nell’edizione 2024/2025.

Oltre al Premio GiovedìScienza saranno assegnati 3 premi in denaro del valore di 3.000 euro ciascuno: Il Premio Speciale Elena Benaduce assegnato dalla Giuria Popolare e riservato a lavori di ricerca che si distinguano per le ricadute sul benessere delle persone e sulla qualità della vita. Il Premio GiovedìScienza Futuro, dedicato ai ricercatori che presentino - oltre al progetto scientifico - uno studio di fattibilità, e il Premio Impresa sostenibile e digitale, rivolto ai candidati che hanno sviluppato una proposta progettuale, partendo dal concetto di “Doppia Transizione” e dai temi della sostenibilità e digitalizzazione. Da quest’anno, inoltre, i 10 finalisti e i vincitori dei Premi Speciali avranno l’occasione di partecipare ad “Arte Oratoria”, un percorso formativo di public speaking.

Il Premio Nazionale GiovedìScienza è nato nel 2011 per incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza, per offrire loro risorse e strumenti per divulgare le proprie ricerche. Tredici edizioni hanno raccolto oltre 700 candidature e coinvolto 407 ricercatrici e 363 ricercatori.

I dieci finalisti e finaliste dell’edizione 2024 sono:

Matteo Capone

Università degli Studi dell’Aquila

Claudio Castiglione

Politecnico di Torino

Federico Dattila

Politecnico di Torino

Elena Desiderà

Stazione Zoologica Anton Dohrn, Genova

Alessia Ferrari

Università degli Studi di Parma

Martina Morini

IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova

Alice Passoni

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Milano

Lisa Pavinato

Università degli Studi di Torino

Alessandro Piovano

Politecnico di Torino

Selene Rubiola

Università degli Studi di Torino