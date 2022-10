Grande successo ad Algeri per la Toscanini

Doppia standing ovation e lunghissimi applausi per la Filarmonica Arturo Toscanini, il suo Direttore Principale Enrico Onofri e il Primo violino e solista Mihaela Costea, che martedì 18 ottobre si sono esibiti di fronte a oltre 1.400 persone all' Opera de Algier - esaurita in ogni ordine di posti - per il 12° Festival Internazionale di Musica Sinfonica di Algeri.

Alla serata, realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Algeri e interamente dedicata a celebri pagine operistiche di Rossini, Verdi e Cherubini, ha presenziato anche l' Ambasciatore italiano in Algeria, Giovanni Pugliese, che ha incontrato privatamente una delegazione della Toscanini.

"Un'accoglienza straordinaria per una serata indimenticabile - ha commentato Alberto Triola, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione - che rinnova il profondo legame storico tra i nostri Paesi, nel nome di Arturo Toscanini e sotto il segno della grande tradizione musicale italiana".

«Una grande soddisfazione per La Toscanini e per la Regione Emilia-Romagna l’invito a rappresentare l’Italia, in un momento di particolare rilevanza nell'ambito degli accordi bilaterali tra i due Paesi sull'energia- ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione, Mauro Felicori-. Sono molto felice che la proposta della nostra orchestra abbia una solida reputazione internazionale, che mettiamo al servizio della musica italiana e

dell’immagine del nostro paese. È molto importante consolidare, stabilizzare e fare crescere le relazioni con i paesi dell’Africa settentrionale e sono fiero che la nostra Regione sia leader in questi sviluppi».

«Per la Filarmonica Toscanini– spiega Alberto Triola, Sovrintendente e Direttore Artistico de La Toscanini – essere presenti nel cartellone del XII Festival di Musica Sinfonica di Algeri come unica orchestra a rappresentare l’Italia è motivo di grande orgoglio, anche alla luce del fatto che l’invito ci è stato rivolto dall’Istituto Italiano di Cultura di Algeri, che rappresenta al più alto livello la cultura italiana in quel Paese. Il concerto corona un anno straordinariamente positivo nei rapporti bilaterali tra Italia e Algeria che si è concretizzato anche in un accordo per le forniture energetiche, risultato di particolare importanza in questo momento. Il fatto che la nostra Filarmonica, sotto il nome di Arturo Toscanini, la città di Parma, la Regione Emilia- Romagna, rappresentino l’Italia e la sua cultura musicale in quel contesto internazionale è una ragione di grande soddisfazione».