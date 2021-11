Alimenti: Prosciutto di Parma Dop vola: prezzi con il +13%

La campagna di comunicazione e promozione nata su iniziativa del Mipaaf per la valorizzazione della filiera suinicola e, nello specifico, di uno dei prodotti più importanti del comparto, il Prosciutto italiano a marchio Dop, è giunta al termine portando a casa i risultati sperati. L'analisi svolta da Bmti sui dati della Camera di Commercio di Parma mostra che all'ingrosso il prezzo del Prosciutto di Parma Dop (da 9,5 kg e oltre) ha raggiunto in avvio di ottobre gli 8,90 euro/kg. Si tratta di un valore più alto del 13% rispetto allo scorso anno. Aumento di cui non hanno beneficiato i prosciutti crudi non Dop, fermi sui 6,20 euro/kg e invariati rispetto a un anno fa. La crescita dei prezzi all'ingrosso del Prosciutto di Parma Dop, iniziata nei mesi estivi, si è riscontrata anche nella Settimana del Prosciutto italiano Dop (18-25 settembre), durante la quale il prezzo, solo in quella settimana, è cresciuto di 0,10 euro/kg.