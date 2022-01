All'asta a New York l'opera perduta che Correggio dipinse per Isabella d'Este

Va all'asta giovedì 27 gennaio a New York da Sotheby's un capolavoro di Antonio Allegri, detto Correggio (1489 - 1534) che si considerava perduto e è stato 'ritrovato' da poco in un'aristocratica collezione familiare negli Usa: si tratta del dipinto "Santa Maria Maddalena che legge", che verrà offerto con una stima di 4,5-5,5 milioni di dollari. Recentemente riscoperto, lo squisito dipinto su tavola è stato recentemente identificato come l'immagine della "Maddalena che legge distesa", da tempo perduta del Correggio, uno dei suoi capolavori più celebri, finora conosciuto solo in forma di copie. Commissionato probabilmente da Isabella d'Este, marchesa di Mantova (1474-1539) dopo la sua visita nel 1517 al santuario dedicato a Santa Maria Maddalena a Sainte-Baume, nel sud-est della Francia, vanta una provenienza illustre. Tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento fu uno dei tanti pregiati capolavori di piccola scala del Correggio di proprietà dei Farnese.

Ospitata nel Palazzo Ducale di Parma, e poi trasferita nel loro palazzo a Capodimonte a Napoli, la "Santa Maria Maddalena" fu esposta con altre opere del maestro, come "La Zingarella" e "Lo Sposalizio mistico di Santa Caterina", entrambi ancora nel Museo di Capodimonte. Registri di inventario, descrizioni, dimensioni e un'incisione dietro questo dipinto supportano l'identificazione dell'opera presente come quella già nella Collezione Farnese. Soprattutto, il suo status di originale del Correggio è confermato dalla sua eccezionale qualità artistica, che è del tutto coerente con dipinti autografi come la "Santa Maria Maddalena" alla National Gallery di Londra. Il dipinto ritrovato è stato datato al 1510 dagli studiosi Davide Gasparotto e David Ekserdjian; una datazione con la quale Hugo Chapman è ampiamente d'accordo. (Adnkronos)