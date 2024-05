All'Ospedale dei bambini di Parma Open Day per conoscere l'asma

In occasione della Giornata mondiale dell’asma, il Centro di Fisiopatologia Respiratoria Infantile dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma, che afferisce alla Clinica Pediatrica diretta da Susanna Esposito, in collaborazione con la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), ha organizzato un open day per la cittadinanza, mettendo a disposizione la propria équipe per rispondere alle domande dei genitori e per consulenze pneumologiche pediatriche per chi ne ha fatto richiesta.

“L’asma è una delle malattie croniche più importanti – dichiara Giovanna Pisi responsabile del Centro di Fibrosi Cistica – e giornate come questa permettono di aumentarne la conoscenza e individuare nuovi casi fin dall’esordio”. Hanno partecipato all’open day oltre a Giovanna Pisi, i medici Valentina Fainardi e Michela Deolmi, affiancati dall’infermiera Antonella Villani e dal fisioterapista Giuseppe Scopelliti.