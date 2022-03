All’Ospedale di Vaio il robot ortopedico per realizzare protesi di ginocchio e anca

All’Ospedale di Vaio è disponibile una nuova attrezzatura d’avanguardia. Si tratta della piattaforma robotica in grado di supportare il chirurgo nella realizzazione di protesi di ginocchio e anca. La nuova attrezzatura è stata acquistata dall’Azienda Usl anche grazie al significativo contributo di Fondazione Cariparma, che ha donato 600.000 euro.

I primi interventi robotici di chirurgia protesica di anca e ginocchio sono previsti a breve, entro la primavera. In futuro, il robot potrà essere impiegato anche per interventi di altri segmenti e verosimilmente anche e per la traumatologia.

La piattaforma robotica è provinciale, installata in una sala operatoria dedicata dell’ospedale di Vaio, è a disposizione delle équipe delle U.O. di Ortopedia e Traumatologia dei due Ospedali dell’AUSL (Vaio e Borgotaro). Ma non solo. Nell’ottica dell’integrazione tra le Aziende sanitarie pubbliche di Parma, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini la migliore tecnologia, saranno definiti

protocolli condivisi per l’utilizzo di questa strumentazione anche da parte dei professionisti ortopedici del Maggiore di Parma.

La creazione di un gruppo di professionisti dedicato e altamente specializzato all’utilizzo del robot ortopedico è un’importante opportunità per gli assistiti di Parma e provincia e non solo.

LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE UNITA’ OPERATIVE

Tutti i pazienti candidati a interventi con il robot ortopedico sono selezionati dalle équipe dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia, in accordo con i colleghi anestesisti. Il direttore della U.O. di Radiologia ha costituito un gruppo dedicato all’esecuzione della TAC pre-operatoria, momento fondamentale per la preparazione e programmazione dell’intervento. La corretta esecuzione della TAC è la condizione necessaria e indispensabile per poter eseguire l’intervento assistito dalla tecnologia robotica. Indispensabile, infine, la collaborazione con i fisioterapisti impegnati, con il sistema di fast track (programma di gestione e di cura intensivo che prevede un impegno multidisciplinare al fine di ottenere risultati rapidi e soddisfacenti) al completo recupero del paziente.

COME FUNZIONA IL ROBOT ORTOPEDICO

Al momento del pre-ricovero, oltre alle visite e ai consueti esami, il paziente viene sottoposto ad una TAC, definita con specifici parametri. Le immagini della TAC vengono quindi acquisite al fine di riprodurre a computer un modello tridimensionale

del distretto da operare che replica fedelmente quello del paziente stesso. In questo modo è possibile, per il chirurgo, conoscere anticipatamente l’intera anatomia dell’articolazione, in modo da poter stabilire a priori la strategia chirurgica più indicata

per un corretto posizionamento delle componenti. La piattaforma è composta da tre elementi: il braccio robotico, il modulo guida e il modulo camera, interconnessi tra loro in grado di trasmettere informazioni. Durante l’operazione, il braccio robotico

è guidato dal chirurgo nell’ambito dei parametri programmati. La precisione della macchina unita alla competenza del chirurgo consente il minor sacrificio osseo, quindi il miglior e più veloce recupero per il paziente.

I VANTAGGI

Con l’impiego della piattaforma robotica, l’intervento chirurgico avviene con la tecnica mini-invasiva, risulta quindi meno doloroso, riduce la degenza e favorisce un più rapido inizio della fisioterapia. La maggior precisione del taglio, garantita dal

sistema robotico, consente una minor invasività sull’osso, la riduzione del sanguinamento, una minor invasività dei tessuti molli facilitando il recupero post-operatorio e diminuendo la percezione del dolore. Il ritorno rapido al carico riduce

anche problemi legati all’allettamento. Nella maggior parte dei casi, il paziente può riprendere a camminare nelle prime 24 ore, mentre il ritorno al lavoro e alla vita di relazione si verificano entro poche settimane.