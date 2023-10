All’Università di Parma il ciclo di seminari “Il Parlamento tra emergenza, Pnrr e riforme”

Il Parlamento tra emergenza, PNRR e riforme è il titolo del ciclo di seminari in programma dal 16 ottobre all’Università d Parma: tre incontri realizzati nell’ambito del Corso di Diritto parlamentare italiano ed europeo per indagare alcune tendenze del parlamentarismo in Italia, a partire dall’analisi dei principali temi di attualità. Traendo spunto anche da recenti pubblicazioni scientifiche di alcuni degli ospiti, si cercheranno di indicare anche possibili traiettorie della forma di governo parlamentare in Italia.

Tutti i seminari saranno introdotti da Fabio Garella, docente di Diritto parlamentare italiano ed europeo, e coinvolgeranno, oltre a studentesse e studenti frequentanti, giovani studiose/i a cui sarà affidato il ruolo didiscussant.

Gli incontri si svolgeranno in presenza, nella Sede centrale dell’Università di Parma (Aula I), ma sarà possibile partecipare anche a distanza sulla piattaforma Teams .

Primo appuntamento lunedì 16 ottobre alle 11.30 con La fisarmonica parlamentare, relatore

Valerio Di Porto, già Consigliere parlamentare della Camera dei Deputati e co-curatore del volume La fisarmonica parlamentare. Tra pandemia e PNRR (Mulino, 2023), discussant Mario Mendillo, dottorando di ricerca in Diritto costituzionale all’Università di Parma.

Nel secondo incontro, lunedì 6 novembre alle 11.30, Elena Griglio, Consigliera parlamentare del Senato della Repubblica, parlerà deiRegolamenti parlamentari nella XIX Legislatura, discussant Guglielmo Agolino, assegnista di ricerca in Diritto costituzionale all’Università di Parma.

Lunedì 13 novembre alle 14.30 il terzo e ultimo seminario, L’emergenza in Parlamento, relatore Umberto Ronga, docente di Diritto costituzionale all’Università di Napoli Federico II e autore del volume L’emergenza in Parlamento. Attraverso e oltre la pandemia (Editoriale Scientifica, 2022), discussant Guglielmo Agolino.