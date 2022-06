All’Università di Parma il Premio Nobel Giorgio Parisi

Dopo David MacMillan, che nei giorni scorsi ha incontrato gli studenti e le studentesse di ambito chimico in Aula dei Filosofi, un altro Premio Nobel è stato ospite dell’Università di Parma. Il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi è intervenuto con una relazione on line alla Conferenza annuale della Società Italiana di Fisica Statistica (SIFS), che si è svolta dal 20 a 22 giugno nel Plesso di via Kennedy.

Durante la sua relazione, intitolata “Multiple Equilibria”, il Prof. Parisi, socio onorario della SIFS e tante volte ospite dell’Università di Parma nelle passate edizioni della Conferenza, ha richiamato le tappe principali dei suoi studi sui vetri di spin. Da questi risultati, punto centrale del Nobel, proviene la famosa struttura degli stati di equilibrio caratteristica dei sistemi complessi, che si contrappone all’usuale visione del “punctuated equilibria” discussi da Stephen Jay Gould nel 1972 nell’ambito dell’evoluzione dei sistemi biologici. Giorgio Parisi ha discusso la rilevanza degli equilibri multipli in aree della scienza che vanno dalla fisica teorica alla fisica della materia, fino alla biologia e all’intelligenza artificiale, e ha delineato le prospettive future per gli esperimenti che dovranno verificare i punti ancora non completamente compresi della teoria.

La Conferenza annuale della Società Italiana di Fisica Statistica, organizzata dai docenti dell’Università di Parma (Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche) Raffaella Burioni, Vicepresidente della Società, e Davide Cassi e da Alessandro Vezzani dell’IMEM-CNR, ha ospitato quest’anno più di 200 partecipanti italiani e stranieri, con relazioni di scienziati senior e interventi di giovani ricercatori e dottorandi di tutta Italia ed Europa.

Si tratta di un appuntamento che ormai da molti anni si tiene all’Università di Parma. La SIFS è un’associazione scientifica che raccoglie gran parte degli studiosi italiani nell’area della Fisica Statistica, un campo estremamente attivo della Fisica Teorica. La Società ha sede al Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche dell’Ateneo e ha più di 200 soci attivi in Italia e all’estero, nelle Università e nei maggiori Centri ed Enti di ricerca nazionali e internazionali