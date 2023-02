All'Università di Parma il seminario “Essere giovani in un tempo apocalittico”

Essere giovani in un tempo apocalittico è il seminario che si terrà venerdì 17 febbraio alle 17.30 nell’Aula dei Filosofi della Sede centrale dell’Università di Parma (via Università 12). Il seminario sarà il momento conclusivo di un progetto promosso dalla compagnia teatrale Anellodebole, in collaborazione con studenti e studentesse del territorio di Parma, la cooperativa Gruppo Scuola e il Centro Giovani Montanara, finanziato da Fondazione Cariparma, e finalizzato a osservare la relazione che le nuove generazioni hanno con la loro “parte ombra”, ovvero il dolore, la malattia, gli errori, le ferite psico-fisiche e la morte. In questo percorso è stata centrale la considerazione che la “giovinezza sia uno stato dell’anima” riconducibile a tutte le età umane e che ha sempre inglobato le necessità culturali, politiche, sociali ed economiche delle civiltà di riferimento. Durante l’incontro il poeta e filosofo Marco Guzzi, fondatore dei Gruppi Darsi Pace e direttore della collana “Crocevia” delle Edizioni Paoline, terrà una relazione sul tema della giovinezza nei nostri tempi. Interverranno Vincenzo Picone, regista teatrale e fondatore di Anellodebole, Vincenza Pellegrino, docente del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e Internazionali dell’Università di Parma, e Luca Oppici, psicoterapeuta della Cooperativa Sociale Gruppo Scuola.