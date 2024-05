In Ateneo il seminario “Il tempo nella lettura moderna dell’Apocalisse”

Si parlerà di tempo e di cura e, meglio ancora, di tempo di cura nell’incontro organizzato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma in programma per venerdì 31maggio alle 11 nell’Aula Magna della Sede centrale.

Nel seminario "Il tempo nella lettura moderna dell'Apocalisse” dialogheranno Michele Meschi, Direttore UOC Medicina Interna dell’Ospedale di Vaio (Azienda USL Parma) e Ricardo A. Perez Marquez, Direttore del Centro Studi Biblici "G. Vannucci" e docente di Sacra scrittura alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum.

“Nella Grecia del mito – si legge nell’introduzione dell’incontro - esistevano due concetti, probabilmente incarnati in due divinità, per definire il tempo: Chrònos, il vecchio che si nutre dei suoi figli, il tempo trascorso che divora il futuro, in una modalità lineare, al contempo sequenziale e spaventevole”. “Tuttavia, - continua l’introduzione - si descriveva anche un giovane con ali alle caviglie, chiamato Kairòs, figura dell’occasione, dell’opportunità. Con tale termine s’indicava la sospensione del tempo, il tempo giusto, ideale, responsabile delle buone scelte. Nella pratica clinica, un altro modo di stabilire una relazione efficace coi pazienti, basato sull’empatia”. Il libro dell’Apocalisse, prosegue l’introduzione, “può essere il contenitore a cui attingere per la rinnovata speranza di un uso sapiente del tempo”.

L'evento è aperto a tutte le persone interessate e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale web di Ateneo.