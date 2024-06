All’Università di Parma il settimo Forum nazionale SIRC

Sarà Parma a ospitarevenerdì 21 giugno il settimo Forum nazionale itinerante della Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari (SIRC). L’evento, dal titolo “New roads in cardiovascular research”, rappresenta l’occasione per giovani ricercatori e ricercatrici in ambito cardiovascolare di presentare i propri studi, interagire con esperte/i del settore e creare connessioni significative.

Sede dei lavori sarà l’Aula Magna della Sede centrale dell’Università di Parma. L’apertura è prevista per le 9 con i saluti del SindacoMichele Guerra, del Rettore Paolo Martelli e del Presidente della SIRC Vincenzo Lionetti.