All’Università di Parma l'incontro "Soccorritori e naufraghi, due storie a confronto"

“Soccorritori e naufraghi, due storie a confronto”. Questo il titolo dell’incontro in programma per domani, martedì 3 maggio, alle 10.30 nell’Aula B del Plesso D’Azeglio dell’Università di Parma, nell’ambito del corso in Antropologia culturale della docente Martina Giuffrè.

Soccorritori di naufraghi venuti dal sud del mondo e naufraghi salvati da volontari venuti da tutto il resto del mondo: due culture che si incontrano per parlare di quei drammatici viaggi e di quelle rotte nel Mediterraneo, in cerca della salvezza. Protagonisti dell’incontro, condotto dalla prof.ssa Giuffrè, saranno Soumaila Diawara, intellettuale, poeta, scrittore e mediatore culturale, e Stefano Bertoldi, sociologo e socio di SOS Mediterranée.