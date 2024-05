All’Università di Parma lezione aperta sul Capitale naturale del Campus

Mercoledì 29 maggio alle 9.30 al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma (Centro Sant’Elisabetta) è in programma una lezione aperta sul tema del Capitale naturale del Campus. Studentesse e studenti del corso in Scienze e tecnologie per l'ambiente e le risorse presenteranno gli esiti di una serie di approfondimenti sul tema. L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere a sistema le informazioni disponibili sulle trasformazioni del Campus dalla sua nascita, sulle modalità di fruizione e uso delle risorse, offrendo una base conoscitiva utile per le progettazioni future in ottica di una sempre maggiore sostenibilità e valorizzazione della biodiversità.

Sarà ospite della lezione aperta il film-maker Milo Adami, che presenterà il docufilm Appia Antica, Storia di una tutela: un breve documentario incentrato sulla figura del giornalista e intellettuale Antonio Cederna e sulla sua infaticabile impresa per la salvaguardia dell’Appia Antica. Un viaggio intimo e prezioso sotto la guida dell'attore Giuseppe Cederna, che con i fratelli Giulio e Camilla ha dato vita all'archivio Cederna. Il documentario tratta il tema del consumo di suolo e della perdita di Capitale naturale, aspetti affrontati anche da studentesse e studenti dell’Ateneo nelle loro elaborazioni.

L’appuntamento, aperto a tutte le persone interessate, è organizzato dagli ecologi dell’Università di Parma Pierluigi Viaroli e Rossano Bolpagni e dall’associazione 24FPS.