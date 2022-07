All'Università di Parma quasi 1.200 iscritti

Sono quasi 1.200 gli iscritti ai corsi di preparazione ai test di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, che anche quest’anno l’Università di Parma propone con un fitto programma di lezioni gratuite rivolte agli studenti e alle studentesse che intendono partecipare, per l’anno accademico 2022-23, alle prove di ammissione di settembre. L’iniziativa è un vero e proprio fiore all’occhiello dell’Ateneo, mettendo a disposizione le competenze dei molti docenti coinvolti e configurandosi come un servizio pensato per consentire ai ragazzi e alle ragazze di affrontare al meglio la loro prima importante prova universitaria: quella dell’ammissione ai corsi prescelti.

Gli incontri di preparazione, che hanno preso avvio ieri e si svolgono on line, riguardano l’area medico-sanitaria (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni sanitarie) e il corso di Architettura Rigenerazione Sostenibilità.

Quelli per l’area medico-sanitaria proseguiranno fino al 2 agosto, fornendo un inquadramento sui contenuti essenziali delle principali discipline oggetto delle prove di ammissione e sulle modalità di svolgimento dei test. Le lezioni, coordinate dal docente Stefano Grolli, saranno tenute da docenti dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, Scienze Medico-Veterinarie, Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche e Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale.

Come sempre in una sola giornata, invece, l’incontro di preparazione per studenti e studentesse interessati al test di Architettura Rigenerazione Sostenibilità. Coordinato dalla docente Eva Coisson, si è svolto nella mattinata di ieri con il contributo di diversi docenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

Nel complesso 1.100 gli iscritti per l’area medico-sanitaria e oltre 80 quelli per Architettura Rigenerazione Sostenibilità. Per tutte e tutti, in apertura, i saluti del Rettore Paolo Andrei, seguiti da indicazioni amministrative e logistiche da parte del Servizio Orientamento di Ateneo.

Per informazioni amministrative su entrambi i corsi: Servizio Orientamento in Ingresso, e-mail orienta@unipr.it.