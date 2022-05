All'Università di Parma un nuovo corso di laurea nel segno dell’agroalimentare

Università di Parma e Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati insieme per il nuovo corso a orientamento professionale “Qualità e approvvigionamento di materie prime per l'agro-alimentare” - QuAM, che debutta nell’offerta formativa dell’Ateneo nel prossimo anno accademico 2022-2023.

Il corso QuAM si svolgerà infatti a Salsomaggiore, a Palazzo Tommasini, come già stabilito da una convenzione approvata alla fine dello scorso anno dell’Università di Parma e dal Consiglio Comunale di Salsomaggiore Terme, con il coinvolgimento anche della Provincia di Parma e dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Magnaghi – Solari” di Salsomaggiore Terme. Il Magnaghi – Solari condividerà con l’Università di Parma spazi laboratoriali, compatibilmente con le programmazioni didattiche.

L’accordo con il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati prevede una intensa attività di collaborazione per QuAM.

Il Collegio si rende disponibile a collaborare in tutte le iniziative di sostegno per la promozione del corso, comprese le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, oltre che a favorire tra i propri associati l’accoglienza di studenti e studentesse per le attività di tirocinio contemplate dal piano degli studi di QuAM: il tutto prevedendo la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo, in stretta collaborazione con figure interne all’Università di Parma, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso. Il Collegio collaborerà alle attività didattiche, con il coinvolgimento del Presidente stesso e dei propri iscritti, e potrà riconoscere i periodi di stage, alternanza università/lavoro e tirocini formativi svolti durante il percorso formativo come equivalenti all’assolvimento del tirocinio per l’ammissione all’Esame di Stato della professione.

Le iscrizioni per la prima finestra di selezione per l’anno 2022-2023 sono aperte fino al 13 maggio per il test previsto per il 19 maggio, e fino al 23 maggio per il test previsto per il 27 maggio. Sono 30 i posti disponibili, e i posti eventualmente residui saranno attribuiti a partire dal 7 luglio. Tutte le info su https://ilmondochetiaspetta. unipr.it/ e nel video del corso pubblicato sul canale Youtube dell’Ateneo: https://youtu.be/yskAnF_w0eQ

IL CORSO DI LAUREA A ORIENTAMENTO PROFESSIONALE “QUALITÀ E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME PER L'AGRO-ALIMENTARE” – QuAM

Il corso QUAM mira alla formazione di laureati/e in ambito Food con uno spiccato orientamento professionale, esperti/e nelle attività di valutazione, selezione e acquisto delle materie prime per l’industria, la ristorazione e la grande distribuzione organizzata, in grado di guidare le scelte degli attori della filiera alimentare verso prodotti adatti all’utilizzo/trasformazione: figure dunque di collegamento tra i produttori (settore primario) e gli altri stakeholder della filiera, inclusi i consumatori. Oggetto di studio sono le materie prime, che saranno indagate sotto ogni aspetto. Gli obiettivi formativi qualificanti sono incentrati sui fondamenti delle tecnologie alimentari, con una profonda integrazione per gli aspetti legati alle produzioni vegetali, animali, alle scienze e tecnologie dei materiali (per l’industria alimentare), e agli aspetti giuridici in ambito agrario. Il punto di forza del percorso di studi e la sua peculiarità sono rappresentati dall’intensa attività di laboratorio e dal tirocinio da svolgere in aziende private. Grazie ai tirocini aziendali, studenti e studentesse potranno applicare le conoscenze teoriche acquisite nella prima parte del corso direttamente nel mondo lavorativo, con competenze ad alto profilo professionale.

Obiettivo: formare figure professionali altamente specializzate, in stretta sinergia con le aziende

Oggi più che mai, i consumatori risultano consapevoli, attenti ed esigenti verso alimenti con caratteristiche qualitative specifiche, decidendo con più cura a quali prodotti concedere la propria fiducia. La valutazione della qualità della materia prima a uso alimentare risulta quindi essere sempre più al centro dell'attenzione delle aziende alimentari, che investono enormi risorse per l’innovazione e per figure specializzate che coniughino conoscenze tecnico-scientifiche a competenze professionali. Questo importante ruolo di valutazione della materia prima è però attualmente ricoperto da personale con formazione non sempre specifica, con il rischio di compromettere così i processi produttivi del prodotto. Il nuovo corso QuAM nasce proprio per formare, in stretta collaborazione con le aziende, figure professionali altamente specializzate e in grado di valutare correttamente la materia prima.

QuAM, infatti, prevede un terzo del percorso in aula (per fornire le basi teorico - scientifiche), un terzo in laboratorio (per applicare le competenze acquisite) e un terzo in azienda per lo svolgimento di un tirocinio utile all’ingresso nel mondo del lavoro.

La laurea a orientamento professionale QuAM non solo garantirà l’esercizio della libera professione di Perito Agrario Laureato iscritto al Collegio, ma offrirà un immediato inserimento nel mondo del lavoro, portando così enormi vantaggi anche alle aziende che potranno migliorare i processi produttivi della materia prima in un’ottica di soddisfazione delle esigenze del consumatore.