All'Università apertura nei fine settimana per le Biblioteche di Economia e Medicina

Si estende l’apertura nei fine settimana per le Biblioteche di Economia (via Kennedy, 8) e di Medicina e Chirurgia (via Gramsci, 14) dell’Università di Parma.

A seguito di una richiesta della componente studentesca in Senato Accademico, l’Ateneo ha infatti deciso di tenere aperte le due strutture anche nei week-end del 20 e 21 luglio e del 7 e 8 settembre, sempre con orario 10-18, riducendo di fatto l’interruzione estiva (i fine settimana di chiusura andranno dal 27 luglio al 1° settembre).

L’Ateneo ricorda che durante le aperture nelle giornate di sabato e domenica sono disponibili i servizi di uso delle sale di lettura, consultazione e prestito, prime informazioni, uso dei computer, e servizi di copia e stampa.