All’Università il seminario che combatte la “criminalità con l’informazione”

Si rifletterà sul tema Combattere la criminalità con l’informazione, mercoledì 19 aprile alle 17.30 all’Università di Parma (Aula B del Plesso di Via D’Azeglio), nell’ambito del ciclo Criminalità organizzata e attività di prevenzione e contrasto: un approccio interdisciplinare promosso dal Centro Studi in Affari Europei e Internazionali(CSEIA) e dall’Osservatorio Permanente per la Legalità dell’Ateneo.

Relatori saranno Nello Scavo, inviato speciale di “Avvenire”, e Rossella Canadè, giornalista della “Gazzetta di Mantova”. L’incontro sarà introdotto e coordinato da Matteo Truffelli, docente di Storia delle Dottrine politiche al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.

L’ultimo appuntamento del ciclo Criminalità organizzata e attività di prevenzione e contrasto: un approccio interdisciplinare è fissato per martedì 2 maggio.