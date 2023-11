All'Università l'evento Trent’anni di “Farmacia” al Campus

Ricorre quest’anno il 30° anniversario dell’inaugurazione dell’edificio di Farmacia al Campus Scienze e Tecnologie e del trasferimento dell’allora Facoltà di Farmacia dalla sede storica di via D’Azeglio.

In occasione di questa ricorrenza il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma ha organizzato per venerdì 1° dicembre alle 10.30 l’evento celebrativo-scientifico Trent’anni di “Farmacia” al Campus. L’incontro è in programma nella Sala Congressi del Plesso Aule delle Scienze (Campus Scienze e Tecnologie).

Nel corso dell’evento verrà fatto il punto sull’evoluzione della formazione, degli studi e delle ricerche in campo farmaceutico nell’Ateneo di Parma e saranno tracciate le linee per gli sviluppi futuri nei vari ambiti che costituiscono l’anima farmaceutica del Dipartimento.

L’incontro si aprirà con i saluti del Rettore Paolo Martelli, cui seguirà l’introduzione del Direttore del Dipartimento Gabriele Costantino. La mattinata proseguirà con gli interventi dei docenti Franco Bernini, Marco Mor, Ruggero Bettini, Franca Zanardi e Stefano Bruno. Le conclusioni saranno affidate a Gianni Galaverna, Direttore del Dipartimento dal 1° gennaio 2024.