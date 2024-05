All’Università l’incontro “Edilizia penitenziaria. Una questione di spazio”

Si chiude martedì 14 maggio all’Università di Parma, con un appuntamento dedicato all’edilizia penitenziaria, il ciclo di seminari Tra diritto e società. La questione penitenziaria, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali.

Edilizia penitenziaria. Una questione di spazio il titolo dell’incontro, che si svolgerà il 14 maggio dalle 15.30 in modalità mista: in presenza, nell’Aula B della Sede centrale dell’Ateneo (via Università 12), e on line sulla piattaforma Teams (al link https://urly.it/3_2-4).

L’appuntamento sarà introdotto da Chiara Scivoletto, docente di Criminologia all’Università di Parma e organizzatrice della rassegna con il collega Fabio Cassibba, docente di Diritto penitenziario.

A seguire interverranno Alessandro Bonardi del Gruppo nazionale Stanza del silenzio e dei culti, Mounia El Fasi di Donne di qua e di là (Parma), Ornella Favero di Ristretti Orizzonti (Padova) e Marella Santangelo dell’Università di Napoli Federico II.

L’iniziativa, accreditata per la formazione continua delle avvocate e degli avvocati, è aperta a tutte le persone interessate.