All’Università l’incontro sui tutor di minori stranieri non accompagnati

Si terrà giovedì 16 maggio dalle 14 alle 17 nell’Aula A della Sede Centrale dell’Università di Parma (Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali) l’incontro Una nuova forma di volontariato: i tutori di minori stranieri non accompagnati. Si tratta del terzo appuntamento del ciclo di seminari Il volontariato: tra impegno e innovazione, organizzato da Università di Parma eUniversità di Milano, in partnership con CSV Milano, nell’ambito del progetto di ricerca PRIN VOLacross (Volunteering Across Crises), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca per il biennio 2023-25.

Il progetto è coordinato da Paola Bonizzoni(Università di Milano) e, per l'Unità di ricerca dell'Università di Parma, da Michela Semprebon, in collaborazione con Eugenia Blasetti.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali diChiara Scivoletto, Direttrice del CIRS, Centro interdipartimentale di ricerca sociale – Diritti, società e civiltà, e di Claudia Giudici, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia-Romagna.

Interverranno Roberta Ricucci dell’Università di Torino, Massimo Conte di Codici (Milano) e Alberto Anelli di CIAC Onlus Parma, Coordinatore del Progetto SAI “Una Città per l’Asilo”.