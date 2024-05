All'Università la conferenza sui migranti

Il 14 e il 15 maggio nella Sede centrale dell’Università di Parma si terrà la Conferenza internazionale Collective memories of transit across the Mediterranean. L’iniziativa è organizzata nell'ambito del Progetto PRIN 2020 MOBS "Mobilities, Solidarities and Imaginaries across the Borders" e delle attività della Clinica sociologico-giuridica "Migrazioni e frontiere" dell'Ateneo e ha il patrocinio dell'Associazione Italiana di Sociologia.

La conferenza si aprirà il 14 maggio alle 10.30 nell’Aula A della Sede centrale con i saluti del Prorettore alla Didattica Simone Baglioni e della docente dell’Università di Parma Vincenza Pellegrino.

Tutti gli incontri si terranno in Sede centrale e potranno essere seguiti anche su Teams (link https://colmem2024.vado.li) a eccezione di un reading in programma alle 18.30 del 14 maggio in Borgo Santa Brigida 5.

Memoria, transito, Mediterraneo: sono queste le tre parole al centro della riflessione della conferenza. Guardando al Mediterraneo come spazio di transito, l’intenzione è quella esplorare le storie che lo abitano. Raccontare queste storie significa riconoscerle come parte di esperienze condivise, che uniscono sponde diverse del Mediterraneo – Tunisia, Italia, Marocco. In questo spazio si susseguono storie di spostamenti, arrivi, desiderio di partire o ritornare. Ci sono storie sospese: di persone mai arrivate e mai tornate. L’obiettivo delle due giornate è creare un momento di incontro tra gruppi di familiari delle persone scomparse e coloro che li sostengono, tra ricercatori, ricercatrici, operatrici e operatori del diritto.

Il comitato scientifico è composto da Vincenza Pellegrino, Jacopo Anderlini (Università di Parma) e Michela Lovato (Università di Genova).