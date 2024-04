All’Università “Le comunità educative per minori”

Cosa sono le comunità educative per minori? Qual è la loro storia? Chi sono i lori ospiti? E, in particolare, che ruolo gioca il progetto educativo nella vita di comunità? È per rispondere a domande come queste che giovedì 18 aprile, dalle 9.30 alle 13,nell’Aula Magna del Polo Didattico di via del Prato dell’Università di Parma si terrà la giornata di studi Le comunità educative per minori. Storie e progetti in ricerca.

Il seminario, organizzato dall’Unità Educazione del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Ateneo, si colloca tra le attività previste all’interno del progetto di ricerca “Minors and educators in residential care. The challenge of moral education”, finanziato nell’ambito del Bando di Ateneo per la Ricerca 2022.

La giornata di studi si rivolge a studentesse, studenti, dottorande, dottorandi, coordinatici e coordinatori pedagogici, educatrici ed educatori, con l’intento di offrire uno spazio di riflessione per la ricerca e l’intervento educativo.

Dopo i saluti e l’introduzione di Luana Salvarani, Andrea Pintus e Dimitris Argiropoulos dell’Università di Parma, interverranno Alessandra Tibollo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (“Il progetto educativo prima e durante la comunità per minori”) e Luisa Pandolfi dell’Università di Sassari (“Il progetto educativo durante e dopo la comunità per minori”). A seguire, protagoniste saranno le riflessioni di chi opera come professionista del settore nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con un focus sulle declinazioni che il progetto educativo assume nella vita di comunità. A dialogare saranno Manuela Caracciolo (Comune di Parma), Manuela Di Fabio e Mariassunta Severino (Asp Parma), Chiara Cugini e Livia Fugalli (La Tenda degli Argini - Parma), Roberta Marchesini (Proges Parma), Paola Gemmi(Kairos Piacenza) e Stefano Ascari (Asp Reggio Emilia).