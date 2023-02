All'Università riparte il "Laboratorio imprese sostenibili"

Riparte il 10 febbraio all’Università di Parma il Laboratorio imprese sostenibili, giunto alla terza edizione e organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Gli incontri si tengono nell’Aula C del Plesso di via Kennedy.

Dal 10 febbraio al 24 marzo, per sette venerdì consecutivi, Veronica Tibiletti, Presidente del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale e docente titolare del Laboratorio, introduce gli interventi in presenza di rappresentanti di imprese sostenibili: relatori e relatrici di gruppi nazionali e internazionali, in un ampio ventaglio di settori, per proporre a studenti e studentesse diversi approcci, problematiche, opportunità strategiche, stili di direzione e organizzazione e modalità di rendicontazione in ambito di sostenibilità ed economia circolare.

Ritornano in aula, dopo le positive esperienze delle scorse edizioni del Laboratorio, Barilla, Chiesi, Compagnia Valdostana delle Acque (CVA), Crédit Agricole Italia, Deloitte e Iren, per raccontare le nuove sfide intraprese e le prospettive per un futuro sostenibile, con importanti novità.

Intervengono invece per la prima volta Iveco Group, leader globale nei settori dei trasporti e dei veicoli commerciali, con una crescente attenzione alle soluzioni sostenibili avanzate (tra cui quella di progettare tutti i nuovi prodotti in conformità con le linee guida per la sostenibilità e la riciclabilità); il Gruppo Saviola, processore di legno post-consumo, la cui filosofia di produzione è basata sui concetti di recycling e upcycling, con il recupero e riutilizzo di rifiuti che trovano una seconda vita senza bisogno di abbattere alberi; Aboca, Società Benefit e certificata Bcorp, che si occupa di cura della salute attraverso prodotti naturali, con un sistema integrato che va dalla coltivazione 100% biologica alla ricerca scientifica fino alla produzione, per ottenere dalle piante, senza l’utilizzo di sostanze artificiali, i complessi molecolari naturali che sono alla base dei propri prodotti. Il Laboratorio è rivolto a studenti e studentesse del primo e secondo anno del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale.