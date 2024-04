All’Università una delegazione della East China University

Il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli ha ricevuto oggi una delegazione della East China University of Political Science and Law (ECUPL) guidata dal Presidente YE Qing, nell’ambito dell’accordo di collaborazione accademica tra i due Atenei.

Presenti all’incontro per l’Università di Parma Andrea Cilloni, Delegato del Rettore per le Relazioni con l'Asia e l'Oceania, Marco Gardini, docente del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e referente dell'accordo, e Alessandro Bernazzoli, responsabile della UO Internazionalizzazione.

Con il Presidente YE Qing per la East China University of Political Science and Law sono arrivati in Rettorato LI Xiang, Direttore dell’Office for Development and Planning, WANG Xiaoli, a capo del Wenbo College, WU Qiaofang, Direttrice dell’International Exchange Center e Preside della International School, ZHANG Dong, Referente della School of Criminal Law and Justice, e SUN Jiawei, Responsabile di Sezione dell'University Office.

Nell’occasione è stato rinnovato l’accordo di collaborazione per la mobilità di studentesse e studenti sia in entrata sia in uscita.