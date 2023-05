Alla Biblioteca Internazionale Centro Estivo iscrizioni aperte

Da martedì 9 maggio si apriranno le preiscrizioni online al Centro Estivo delle Biblioteche Internazionale Ilaria Alpi e Guanda. Le iscrizioni si apriranno non prima delle ore 9.00 di martedì 9 maggio (non saranno accettate le iscrizioni pervenute prima dell’orario indicato) .

"Si tratta di un'iniziativa consolidata che unisce, in centro storico e con una bella oasi verde, proposte sia di intrattenimento che educative. E' una possibilità, per famiglie e ragazzi, significativa nell'ambito del Servizio Bibliotecario Comunale della città" dice l'Assessora ai Servizi Educativi con delega alle Biblioteche Caterina Bonetti "Le biblioteche sostanziano con questa nuova edizione la loro vocazione di centro di formazione, ma anche di aggregazione sociale e di luogo pubblico a servizio della città e di chi la vive"

Il Centro Estivo torna anche quest'anno all'insegna del divertimento con le seguenti proposte:

Dal 12 al 16 giugno si parte con il primo turno dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni. Con l’attrice Franca Tragni, verrà riproposto il laboratorio teatrale “SU IL SIPARIO, TUTTI IN SCENA”, un percorso tutto dedicato al teatro. Per una settimana, dalle 8.30 alle 10.30, le sale della biblioteca si trasformeranno in un palcoscenico. Dopo una pausa merenda, inizierà la seconda parte della mattina, dalle 11.00 alle 13.00, dove i ragazzi si divertiranno sperimentando i tanti giochi da tavolo della sezione della biblioteca accompagnati dall’esperta bibliotecaria Debora. Dal 19 al 23 giugno si prosegue con il secondo turno dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni. Con “Parma in English - English Summer Camp”, a cura di Caterina Bocchi ed Elisa Pescatore, i bambini si divertiranno con la lingua inglese, imparando e scoprendo le meraviglia di Parma. Ogni giorno, i bambini, con l’aiuto della docente specializzata Caterina, dalle 8.30 alle 10.30, impareranno lessico ed espressioni della lingua inglese: forme, colori, vestiti, come chiedere direzioni e descrivere oggetti/immagini… e tanto di più! Sarà infatti solo attraverso il gioco e l’esperienza con il proprio corpo nello spazio che i bambini apprenderanno in un ambiente informale e divertente che possa farli sentire a proprio agio. Sull’onda dell’inglese, dopo una pausa merenda, dalle 11.00 alle 13.00, le attività proseguiranno con la scoperta della nostra città, con visite guidate condotte dalla storica dell’arte Elena, professionista specializzata nei principali luoghi di interesse di Parma, per scoprire, con giochi divertenti e interattivi, la storia e le origini delle persone che la hanno abitata nel passato, prima di noi. Il Giardino Ducale, la Galleria Nazionale, Correggio, Giuseppe Verdi, Maria Luigia (e tanti altri) diventeranno i protagonisti e lo spunto per molti laboratori artistici e creativi, che coinvolgeranno arte, materiali diversi, musica e tanto altro.

Dal 3 al 7 luglio si concluderà con il terzo turno dedicato ai ragazzi dai 12 ai 14 anni, “Let’s play… English summer camp edition - English board games”, a cura della docente di lingua inglese Caterina Bocchi. Dalle 10.00 alle 12.00, attività coinvolgenti, divertenti e interattive saranno all’ordine del giorno. Ogni giornata, sarà dedicata a un gioco (da tavola, ma non necessariamente!) diverso, per mettersi alla prova con la lingua, attraverso il gioco. La docente guiderà le attività stimolando i ragazzi nella formulazione in inglese degli elementi di gioco e supportandoli con espressioni utili per poter comunicare con gli altri membri del gruppo.

Caterina Bocchi, interprete, traduttrice e docente di lingua inglese, co-founder di JCS Language Services. Insegna inglese per diversi ambiti formativi e educativi, specializzata con una tesi sull’apprendimento della lingua inglese come seconda lingua in età evolutiva attraverso immagine e movimento. Elena Pescatore, storica dell'arte specializzata in arte dal Quattrocento al Settecento, educatrice museale e divulgatrice. Lavora con adulti, bambini e ragazzi all'interno di spazi museali e culturali e progetta laboratori didattici.