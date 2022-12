Alla Galleria San Ludovico si riaccende la magia dei Racconti di Natale con tre spettacoli gratuiti per bambini e famiglie

Con l’arrivo delle Feste, la Galleria San Ludovico torna ad animarsi con alcuni degli appuntamenti della rassegna Racconti di Natale che offriranno a bambini e famiglie, durante le vacanze natalizie, occasioni di divertimento e svago tra viaggi immaginari e fiabe, personaggi bizzarri e avventure sorprendenti, musica e teatro, mimi e performance.

Tre gli spettacoli gratuiti, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, organizzati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma nelle giornate del 26 e 31 dicembre e del 6 gennaio.

Si parte lunedì 26 dicembre alle ore 16 con “I Teatrini delle Ore”, piccolo spettacolo con musica, orologi, sagome e giochi d’altri tempi, nato da un’idea Elisabetta Garilli che proporrà ai bambini, dai 6 anni in su, un viaggio emozionante attraverso le incantevoli musiche della compositrice francese Mel Bonis, interpretate dalla stessa Garilli al pianoforte.

Si prosegue sabato 31 dicembre alle 10.30 con “Letture sussurrate”, a cura dell’Associazione Segni d’infanzia, in cui l’attore Daniele Tessaro proporrà a piccoli ascoltatori, dai 3 a 6 anni, una selezione di racconti sussurrati all’orecchio tramite uno speciale dispositivo in cuffia wireless che li porterà a liberare la propria immaginazione vivendo lo spazio della Galleria San Ludovico e l’esperienza di ascolto in maniera raccolta ed intima. Al termine di ciascuna delle tre storie i bambini saranno invitati a spostarsi nello spazio per scegliere un nuovo punto di ascolto; infine a ciascun partecipante sarà donato un libricino per disegnare ciò che ha ascoltato in cuffia.

Ultimo appuntamento in calendario sarà venerdì 6 gennaio alle ore 16 con lo spettacolo “Fiabe per ridere a trattenere il fiato”, per spettatori dai 4 anni in su, in cui la voce di Alessia Canducci unita ai suoni e alle musiche di Tiziano Paganelli daranno vita ad una selezione tratta dalle fiabe italiane di Italo Calvino che, tra oche furbe, bambini minuscoli e avventure imprevedibili, farà viaggiare adulti e bambini in un mondo dove tutto è possibile.