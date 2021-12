Alla Mensa di Padre Lino i pacchi di Natale ricevuti da Sindaco e Assessori

Un Natale nel segno della solidarietà: il sindaco, Federico Pizzarotti, ha consegnato, questa mattina, alla mensa di Padre Lino, i pacchi natalizi giunti a Sindaco ed Assessori nei giorni che precedono le Festività.

Prosciutti, conserve di pomodoro, marmellate, pasta, olio e biscotti verranno, così, utilizzati per fornire un pasto a chi si rivolge, anche nel tempo del Natale, alla mensa di Padre Lino, punto di riferimento per tante persone in difficoltà.

Gratitudine è stata espressa dai frati minori dell’Annunziata che hanno ringraziato il primo cittadino per un gesto di sensibilità che si rinnova negli anni.