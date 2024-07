Allagamenti e alberi caduti: notte di lavoro per i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la nottata tra il 1° e il 2 luglio per interventi nelle zone colpite dalla bomba d'acqua del pomeriggio del 1° luglio, che ha provocato diversi disagi ai cittadini e agli automobilisti. Cantine allagate, strada interrotte, alberi caduti - soprattutto nella zona di Salsomaggiore. Alcune persone sono anche state bloccate in casa, a causa della presenza dell'acqua negli scantinati. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza le situazioni più critiche. Nei luoghi colpiti dal maltempo anche i volontari della Protezione Civile di Fidenza.

In poco più di un'ora sono caduti quantitativi di acqua da record: 55 millimetri nella zona di Fidenza. Qui Il Marconi Park e il sottopasso della stazione dei treni sono stati allagati, così come il sottopasso della stazione ferroviaria (IL VIDEO). A Castione Marchesi diverse strade sono state allagate, così come alcune cantine.