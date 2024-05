Maltempo, disagi e allagamenti nella Bassa parmense

Le forti piogge che si sono verificate tra le giornate di mercoledì 15 e di giovedì 16 maggio hanno provocato allagamenti e danni anche in provincia di Parma. Nel corso del pomeriggio del 16 maggio ci sono stati allagamenti nella zona di Fidenza, in particolare le piogge torrenziali hanno colpito e provocato danni nelle frazioni di Fornio, Rimale, Castione Marchesi e Ponte Ghiara. Allagamenti anche nella Bassa Parmense, tra i territori di Busseto e di Polesine Zibello. Il centro della frazione di Pieveottoville è stato invaso dall'acqua.

Traffico in tilt e chiusure lungo l'A1 - Alle ore 15.30 di giovedì 16 maggio sono segnalate code lungo l'autostrada A1 tra Fidenza e l'uscita Basso Lodigiano per forti temporali. Dalle ore 15.50 l'uscita di Fiorenzuola d'Arda è chiusa al traffico provenendo da Milano per Allagamenti. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud.