Allagamenti e smottamenti in tutta la provincia: esondato il torrente Termina a Traversetolo

Le piogge torrenziali, che sono cadute con forte intensità per tutta la notte tra il 24 e il 25 giugno e non sembrano dare tregua nemmeno in mattinata stanno provocando diversi disagi ai cittadini di Parma e provincia. Molte cantine in Olretorrente a Parma sono allagate (IL VIDEO), così come alcuni tratti stradali in città. In provincia sono segnalati allagamenti a Traversetolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Fidenza, Busseto.

Il torrente Termina è esondato nella zona di strada Casellina. Le strade della frazione di Castione Baratti di Traversetolo sono state invase dall'acqua (IL VIDEO) mentre sono segnalati allagamenti anche a Langhirano e nella zona di Lesignano dè Bagni.

Le strade di Medesano (IL VIDEO), di Bazzano (IL VIDEO) - nel comune di Neviano degli Arduini - sono allagate, così come quelle di Mulazzano Ponte (IL VIDEO), nel comune di Lesignano dè Bagni. La tracimazione di diversi torrenti e canali sta provocando situazione critiche in tutta la provincia.

Comune di Parma: aperto il tavolo di crisi

Enza a Sorbolo: alle 4 chiuso il ponte

Oltre 200 millimetri di pioggia in 24 ore

IN AGGIORNAMENTO