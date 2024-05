Maltempo, ancora allagamenti e uscite chiuse in A1

Le piogge torrenziali che stanno cadendo da alcuni giorni, in particolare nella giornata di lunedì 20 maggio tra il Parmense ed il Piacentino, hanno provocato diversi danni, soprattutto nelle zone collinari e montane. Lungo l'autostrada A1 è stata nuovamente chiusa l'uscita di Fiorenzuola d'Arda, proprio a causa degli allagamenti. Come sottolinea Autostrade per l'Italia, infatti, dalle ore 4 del 21 maggio, l'uscita di Fiorenzuola è chiusa al traffico provenendo da Milano per allagamenti. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud. Sono segnalati allagamenti anche in altre zone dell'autostrada, tra Fidenza e Parma.

Chiusa anche la via Emilia a Fiorenzuola

A causa di un allagamento a seguito del maltempo, è chiusa la SS9 “Via Emilia” dal km 237,200 al km 238,000, in entrambe le direzioni, a Fiorenzuola d’Arda (PC). Deviazioni nel centro abitato del comune. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.