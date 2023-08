Maltempo: allerta meteo gialla per temporali anche per venerdì 18 agosto

Un'allerta meteo gialla per temporali è stata emessa dalla Protezione Civile anche per la giornata di venerdì 18 agosto per il territorio della provincia di Parma. Un'allerta gialla per temporali è in corso anche nella giornata di oggi, giovedì 17 agosto.

Nella giornata di giovedì 17 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sul settore occidentale della regione. Possibili anche locali temporali ad evoluzione diurna sulle zone di crinale appenninico.