Maltempo, domani allerta gialla per temporali

Maltempo. Per martedì 7 maggio la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali, che riguarda anche il territorio parmense. Sono previste infatti condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti e possibili effetti e danni associati. I fenomeni intensi sono più probabili ad iniziare dalla tarda mattinata sul settore occidentale e centrale della regione, per poi interessare nelle ore successive anche il settore orientale. Su Parma sono previste piogge intense per tutta la giornata con temporali che, secondo le previsioni di 3BMeteo, si dovrebbero concentrare nel pomeriggio.