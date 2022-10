Raffiche di vento fino a 74 chilometri: allerta gialla il 22 ottobre

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per vento per la giornata di domani, valida fino alla mezzanotte del 23 ottobre. Sabato 22 ottobre infatti è prevista una ventilazione sud-occidentale di intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) sui rilievi, con ulteriori rinforzi di burrasca forte sui rilievi centro-orientali nel corso della mattina. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio.