Una nuova allerta meteo è stata emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna per la giornata del 3 luglio e riguarda anche il Parmense. Per la giornata di mercoledì, su tutto il territorio regionale sono infatti previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, in attenuazione dalla serata, con possibili effetti e danni associati.